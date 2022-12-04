Наталья Гербулова: «Состояние пока тяжелое, пропустила столько стартов из‑за морозов. Потихоньку будем возвращать былые кондиции»

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Биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала свое выступление на этапе смешанной эстафеты Кубка России в Увате.

Гербулова, выступающая за команду Красноярского края, допустила два промаха на стрельбе стоя. 

«Поставили себе задачу получать удовольствие. Наконец‑то потеплело, гонка прошла достаточно неплохо.

Состояние пока тяжелое, я пропустила столько стартов из‑за морозов. Потихоньку будем возвращать былые кондиции.

В эстафете нужно контролировать ситуацию, всё решает стрельба, нужно делать акцент на ней», – сказала Гербулова.

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