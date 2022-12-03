Даниил Серохвостов: «Интересно, почему сегодня градусники отключили на стадионе?»

Биатлонист Даниил Серохвостов задался вопросом, почему на стадионе в Увате, где проходит второй этап Кубка России, отключили градусники.

Сегодня Серохвостов выиграл спринт. Гонка проходила про морозной погоде.

«Интересно, почему сегодня градусники отключили на стадионе?» – написал Серохвостов.

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