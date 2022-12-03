Юрий Каминский: «У Латыпова на прошлой гонке возникли проблемы, немного замерз, поэтому решил пропустить спринт»

Тренер сборной России по биатлону рассказал, почему пропустил спринт на этапе Кубка России в Увате.

– Рекомендации были давно даны, но есть жюри, которое устанавливает, опасно ли это или нет. Здесь можно спорить, но это факт. Я сказал, что ситуация пограничная, поэтому решать надо самим. Говорили, что теплело до -20.

С другой стороны, молодые ребята хотели соревноваться. У Латыпова на прошлой гонке возникли проблемы, немного замерз, поэтому решил пропустить.

– Что там с ним произошло?

– Щеку подморозил и руки чуть‑чуть. Чувствительность пальцев теряется. Есть опасность. Если еще добавит, то это будет очень плохо, – сказал Каминский.