Юрий Каминский: «У Латыпова на прошлой гонке возникли проблемы, немного замерз, поэтому решил пропустить спринт»

Теги сборная России Юрий Каминский Кубок России Эдуард Латыпов Биатлон

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, почему Эдуард Латыпов пропустил спринт на этапе Кубка России в Увате.

– Рекомендации были давно даны, но есть жюри, которое устанавливает, опасно ли это или нет. Здесь можно спорить, но это факт. Я сказал, что ситуация пограничная, поэтому решать надо самим. Говорили, что теплело до -20.

С другой стороны, молодые ребята хотели соревноваться. У Латыпова на прошлой гонке возникли проблемы, немного замерз, поэтому решил пропустить.

– Что там с ним произошло?

– Щеку подморозил и руки чуть‑чуть. Чувствительность пальцев теряется. Есть опасность. Если еще добавит, то это будет очень плохо, – сказал Каминский.

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