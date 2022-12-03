Лариса Куклина: «Лицо даже сквозь тейп умудрилась обморозить. До носа не дотронуться – настолько он болит»

Российская биатлонистка высказалась о выступлении в спринте на этапе Кубка России в Увате.

«Много чего хочется сказать, даже не знаю, с чего начать. Лицо у меня – я даже сквозь тейп умудрилась обморозить его. Про нос я вообще молчу, мне до него даже не дотронуться. настолько он болит.

Мне кажется, у меня сегодня день с самого утра не задался», – рассказала Куклина.

«Я сегодня дважды улетела. Про первый раз можно сказать, что я просто поскользнулась, но второй... Мне кажется, это все были знаки, что не надо было стартовать сегодня», – написала спортсменка в соцсети.