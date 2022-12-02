Лариса Куклина: «Когда за спиной нет винтовки, показываю лыжный ход на уровне наших топ-спортсменов. Но уже поздно задумываться о переходе в лыжи»

Российская биатлонистка рассказала, задумывалась ли о переходе в лыжные гонки, а также ответила на вопрос о продолжении карьеры.

– Вы сами еще рассчитываете выступить на этапах Кубка мира?

– Хотелось бы. Наверное, я не все свои возможности реализовала. Мы не можем решить, почему происходит так, что в подготовительном сезоне я показываю одни результаты, а зимой другие.

Почему я не могу переложить это на лыжный ход? К сожалению, у нас зимний вид спорта, а не летний.

– Перейдя в группу Каминского, удалось понять, почему летом одно, а зимой – другое?

– Тут, к сожалению, не одна причина. Такой вопрос задаю сама себе: почему я не могу показывать свой сильный лыжный ход с винтовкой за спиной?

Когда я вешу 50 кг, моя винтовка весит 4 кг 100 г, ребята при своем весе в 70-80 кг бегают с винтовкой 3,5 кг. Если сделать процентовку: что я несу на своей спине, и что несут они? Такая вот разница.

Когда нет за спиной винтовки, я показываю лыжный ход на уровне наших топ-спортсменов. Сколько лет бегаю, столько лет учусь и пытаюсь найти причину, ха-ха.

– Так, может, надо в лыжные гонки? Такой мысли никогда не было?

– Какие-то мысли всегда есть, но я живу биатлоном, я всю жизнь здесь, я очень-очень люблю свой вид спорта, ну и в таком возрасте переходить в лыжи как-то неправильно. Да, я люблю классику, но уже не тот возраст, чтобы задумываться о переходах.

У нас в биатлоне сформировалась большая дружная семья, где мы друг друга знаем. Это семья, тяжело ее сменить… Наверное, уже не сейчас. Если бы раньше, то возможно.

Я всегда живу позитивом, чтобы ни случилось в моей жизни. Всегда ищу сначала плюсы, а потом уже минусы. Раньше мыслила: «Вот я бегаю «по юниоркам», а потом понимаешь, что уже много лет соревнуешься «по женщинам».

Время бежит очень быстро. Выражать недовольство своей жизнью точно не стоит. Все проходящее.

– Вы задумываетесь о конце карьеры?

– Наверное, оставлю этот вопрос у себя в голове, ха-ха. Пока не хочу говорить... – сказала Куклина.