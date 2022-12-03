Муж Куклиной о спринте в Увате: «На стадионе минус 26, гонку проводят от безысходности. Но, по традиции, никого критиковать нельзя»
Муж российской биатлонистки Ларисы Куклиной Михаил Куклин прокомментировал информацию о том, что спринтерские гонки Кубка России в Увате состоятся.
Ранее из-за морозов были отменены 5 гонок из 8 за два этапа Кубка России.
«Погода за 1 час 15 минут до старта!? На стадионе минус 26! На дальних петлях в лесу, возможно, холоднее.
Короче, проводят от безысходности.
Но, по традиции, никого критиковать нельзя! Они бегали и в минус 30. Без кальсон.
Чувствую этот несчастный градусник оторвут, а то лодку, понимаешь, раскачивает», – написал Куклин.
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