Муж Куклиной о спринте в Увате: «На стадионе минус 26, гонку проводят от безысходности. Но, по традиции, никого критиковать нельзя»

Муж российской биатлонистки Ларисы Куклиной Михаил Куклин прокомментировал информацию о том, что спринтерские гонки Кубка России в Увате состоятся.

Ранее из-за морозов были отменены 5 гонок из 8 за два этапа Кубка России.

«Погода за 1 час 15 минут до старта!? На стадионе минус 26! На дальних петлях в лесу, возможно, холоднее.

Короче, проводят от безысходности.

Но, по традиции, никого критиковать нельзя! Они бегали и в минус 30. Без кальсон.

Чувствую этот несчастный градусник оторвут, а то лодку, понимаешь, раскачивает», – написал Куклин.

Муж Куклиной о тренировке биатлонисток в мороз: «Должно быть, Шашилов сам без кальсон выйдет? Тепло ведь, ###