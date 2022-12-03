Муж Куклиной о спринте в Увате: «На стадионе минус 26, гонку проводят от безысходности. Но, по традиции, никого критиковать нельзя»

Теги сборная России жен Кубок России Лариса Куклина Михаил Куклин Биатлон

Муж российской биатлонистки Ларисы Куклиной Михаил Куклин прокомментировал информацию о том, что спринтерские гонки Кубка России в Увате состоятся. 

Ранее из-за морозов были отменены 5 гонок из 8 за два этапа Кубка России. 

«Погода за 1 час 15 минут до старта!? На стадионе минус 26! На дальних петлях в лесу, возможно, холоднее.

Короче, проводят от безысходности.

Но, по традиции, никого критиковать нельзя! Они бегали и в минус 30. Без кальсон.

Чувствую этот несчастный градусник оторвут, а то лодку, понимаешь, раскачивает», – написал Куклин.

Муж Куклиной о тренировке биатлонисток в мороз: «Должно быть, Шашилов сам без кальсон выйдет? Тепло ведь, ###  

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные