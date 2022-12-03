Майгуров о стартах в Увате: «Температура пограничная, в эту погоду мы тренируемся точно, но сегодня гонка показала, что бежать можно»

Глава Союза биатлонистов России ( ) высказался о стратах Кубка России в Увате при сильном морозе.

— Решение о проведении гонок принимало жюри. Есть ограничения в -20 градусов, но в том же пункте есть оговорка, что жюри может принять решение стартовать при более низкой температуре с учетом мнения врачей.

— То есть врачи дали добро?

— Все на решении спортсменов и их тренеров. Почему не дали добро вчера? Это уже вопрос к жюри.

— Вы поддерживаете проведение соревнований в такую погоду?

— В свое время мы бегали. Я недавно был на открытии соревнований Виктора Федоровича Маматова в Новосибирске, его коллеги, которым сейчас под 80, рассказывали, что стартовали в -38. Я это, конечно, не поддерживаю. Но реально тогда была гораздо хуже экипировка, лыжи. Естественно, это экстремальные условия.

Температура пограничная, в эту погоду мы тренируемся точно, но сегодня гонка показала, что бежать можно, – сказал Майгуров.