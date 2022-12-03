Майгуров о биатлонистках, пропустивших спринт в Увате из-за мороза: «Этот старт им ничего глобально не дает. Сезон длинный, еще набегаются»

Глава Союза биатлонистов России ( ) прокомментировал информацию о том, что более 20 спортсменок не вышли на старт спринта на Кубке России в Увате из-за сильного мороза.

— При какой самой минимальной температуре бегали вы?

— Минус 26.

— И как?

— Живой, как видите. Спросите, что раньше все бегали в мороз. Вообще жить вредно. От этого умирают.

Я простоял всю гонку на стрельбище. Понятно, что бегут, у них ветер, плюс у меня экипировка другая. Видно, что спортсмены утеплились по максимуму. Я сегодня в 7 утра бежал кросс в 10 километров, лицо было белым, но я бежал. В целом я не замерз.

— Не расстраивает, что чуть больше 20 биатлонисток не вышли на старт?

— Абсолютно нет. Этот старт им ничего глобально не дает. Сезон длинный, еще набегаются. Нет никаких проблем, что у нас отменяется какое‑то количество гонок, все по объективным причинам. У нас не летний вид спорта, и год на год не приходится. Мы, конечно, сделаем определенные выводы при планировании следующего сезона. Обсудим какие‑то другие варианты.

— На Кубке мира минимальной температурой считается -18 градусов. Нет ли предложений от тренеров изменить наш регламент?

— В настоящее время нет, – сказал Майгуров.