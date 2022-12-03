Даниил Серохвостов: «Мне нравится, что я выиграл, но мне не нравится, как я это сделал – как пробежал, насколько техничен был»

прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Увате.

«В такую погоду очень холодно бегать. Были сомнения с утра (выходить ли на старт) из-за того, что это не очень хорошо для здоровья, дыхательной системы, но решил выйти и пробежать.

Я надеялся, будет лучше, но получилось как получилось. Выиграл, да, но состояние не позволяет бежать быстрее.

Дело не в том, сколько выиграл, а в том, какое самочувствие. Мне нравится, что я выиграл, но мне не нравится, как я это сделал – как пробежал, насколько техничен был», – сказал Серохвостов в эфире .