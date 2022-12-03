Матвей Елисеев: «Возможно, я не очень плох, но нужен еще очень большой период тренировок, чтобы нормально бежать»

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Матвей Елисеев высказался о спринте, который пройдет на втором этапе Кубка России в Увате. 

«После очень морозной гонки в Ханты-Мансийске у меня немножко не выдержали нос с горлом. Ноги страшно замерзли – я так медленно бежал, что не смог согреться.

Сегодня нет сомнений, что надо стартовать. Надо тренироваться, у меня не было скоростной работы, поэтому надо выходить на старт.

Я был бы аккуратен в прогнозах, но гонка в Хантах ввела смуту в мою голову. Возможно, я не очень плох, но нужен еще очень большой период тренировок, чтобы нормально бежать», – сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ»

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