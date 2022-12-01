Никита Поршнев: «Хотелось бы лучше: полсекунды – это не 40 секунд, это ногу немного подальше кинуть. На шпагат надо садиться»

прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Увате (2-е место).

Поршнев уступил 0,4 секунды Василию Томшину.

«Ко мне все подходят и удивляются, что вроде как я бежал неплохо – по ощущениям и с виду, а в итоге проиграл полсекунды. Видимо, Василий сегодня был сильнее, поэтому я его поздравляю.

Планировал сегодня так и пробежать эту гонку. Начал с запасом, рассчитывал на хорошую стрельбу, доволен, что получилось отстреляться чисто в таких непростых условиях. Очень холодно, продувает ветер, приходилось приспосабливаться.

Здесь круг такой, что сначала идет большой подъем, равнина, потом большой спуск и последний подъем. Мне говорят, что я слишком быстро начал последний круг, хотя я в общем-то все контролировал. Надо посмотреть аналитику, все проанализировать.

Конечно, хотелось победить – как и в каждой гонке. Я выигрывал, говорят, что достаточно много, а потом проиграть полсекунды – это обидно. Но доволен, что справился со стрельбой, со своей задачей, которую ставил на эту гонку.

Хотелось бы лучше: полсекунды – это не 40 секунд, полсекунды – это ногу немного подальше кинуть. На шпагат надо садиться», – сказал Поршнев в эфире .