Елисеев не финишировал в индивидуальной гонке в Увате из-за обморожения

Российский биатлонист Матвей Елисеев не финишировал в индивидуальной гонке на этапе Кубка России из-за обморожения.

Об этом сообщает «Чемпионат.com». Соревнования проходили сегодня в Увате, из-за морозов дистанция была сокращена до 15 км (вместо 20).

Елисеев завершил выступление перед третьей стрельбой. Победу в гонке одержал Василий Томшин.

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