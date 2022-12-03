Ирина Казакевич: «Не замерзнуть – было главное сегодня, потому что я впервые соревнуюсь при такой температуре. Самое холодное было в Пекине, но сейчас это Уват»

прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Увате.

«Сегодня, когда мы перед гонкой были с девчонками в вакс-кабине, думали – в чем бежать. Я впервые бежала так: внизу вместо комбеза у меня были самые теплые разминочные штаны, а наверху – новый лайфхак – в толстом свитере Ulvang с воротником.

Я надела под комбез термобелье, сверху шерстяную кофту с горлом. Мне было очень жарко. Наверное, впервые в такую погоду я не замерзла и чувствовала себя комфортно.

Девчонки посмеялись, сказали: как так, ты побежишь в кофте, главное, чтобы тренер не увидел твое изобретение. Я говорю: в этой кофте я и выгляжу слишком сильной, у меня такие бицухи надулись поверх комбеза.

Первые эмоции – это то, что я дошла до финиша и ничего себе не отморозила. Не замерзнуть – было главное сегодня, потому что я впервые соревнуюсь при такой температуре, самое холодное было в Пекине, но сейчас это Уват.

В прошлый раз, когда мы бежали в Ханты-Мансийске, снимать варежки на последнем круге было ошибкой. Я отморозила себе палец, которым стреляю, сейчас у меня там такая плотная корка. Сейчас я решила, что буду все круги бежать в варежка – и руки не замерзли», – сказала Казакевич в эфире .