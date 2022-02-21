Ульсбю-Ройселанн уйдет на самоизоляцию из-за отсутствия антиковидных мер в Норвегии: «Для нас опасность возрастает. Не хочу заразиться коронавирусом»

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Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн рассказала, что будет вынуждена уйти на самоизоляцию перед этапом Кубка мира в Контиолахти из-за отсутствия антиковидных ограничений в Норвегии.

«Сейчас их по большому счету нет. Для нас опасность возрастает. Мы проведем неделю дома перед отъездом на Кубок мира, и я не хочу заразиться коронавирусом. Хочу продержаться до конца», – сказала Ульсбю-Ройселанн.

«Для Марте важно не подхватить коронавирус, учитывая общий зачет Кубка мира.  Если бы я был в ее ситуации, я бы ожидал, что товарищи по команде проявят уважение и постараются оставаться как можно более здоровыми.

Она собирается взять желтую майку. А мы должны внести свой вклад», – прокомментировал Йоханнес Бо.

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