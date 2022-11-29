Кубок мира. Индивидуальная гонка. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Понсилуома уступил 50 секунд, остальные – больше минуты
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо был быстрейшим в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.
Кубок мира по биатлону-2022/23
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Индивидуальная гонка
Мужчины
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 43.48,6
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 49,8
3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.01,5
4. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.20,1
5. Йоханнес Дале (Норвегия) – 1.21,3
6. Йоханнес Кюн (Германия) – 1.22,1
7. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.25,0
8. Фабьен Клод (Франция) – 1.33,4
9. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.34,2
10. Роман Реес (Германия) – 1.37,7...
18. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 2.19,3...
21. Никлас Хартвег (Швейцария) – 2.24,1...
23. Давид Цобель (Германия) – 2.29,5
Скорострельность
1. Кристиан Гоу (Канада) – 1.33,4 (2)
2. Адам Раннелс (Канада) – 1.38,5 (8)
3. Юстус Штрелов (Германия) – 1.41,1 (2)
4. Миха Довжан (Словения) – 1.42,1 (1)
5. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 1.42,5 (2)
6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.42,6 (0)...
12. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.49,4 (1)...
16. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.50,9 (2)...
22. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.54,2 (2)
28. Роман Реес (Германия) – 1.57,0 (1)...
33. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.59,3 (6)
34. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 2.00,0 (1)...
41. Йоханнес Бо (Норвегия) – 2.01,0 (4)...
65. Давид Цобель (Германия) – 2.09,9 (0)
Без промахов гонку прошли только швейцарец Никлас Хартвег и немец Давид Цобель.
Комментарии