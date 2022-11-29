Кубок мира. Индивидуальная гонка. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Понсилуома уступил 50 секунд, остальные – больше минуты

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо был быстрейшим в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону-2022/23

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Индивидуальная гонка

Мужчины

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 43.48,6

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 49,8

3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.01,5

4. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.20,1

5. Йоханнес Дале (Норвегия) – 1.21,3

6. Йоханнес Кюн (Германия) – 1.22,1

7. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.25,0

8. Фабьен Клод (Франция) – 1.33,4

9. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.34,2

10. Роман Реес (Германия) – 1.37,7...

18. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 2.19,3...

21. Никлас Хартвег (Швейцария) – 2.24,1...

23. Давид Цобель (Германия) – 2.29,5

Скорострельность

1. Кристиан Гоу (Канада) – 1.33,4 (2)

2. Адам Раннелс (Канада) – 1.38,5 (8)

3. Юстус Штрелов (Германия) – 1.41,1 (2)

4. Миха Довжан (Словения) – 1.42,1 (1)

5. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 1.42,5 (2)

6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.42,6 (0)...

12. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.49,4 (1)...

16. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.50,9 (2)...

22. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.54,2 (2)

28. Роман Реес (Германия) – 1.57,0 (1)...

33. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.59,3 (6)

34. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 2.00,0 (1)...

41. Йоханнес Бо (Норвегия) – 2.01,0 (4)...

65. Давид Цобель (Германия) – 2.09,9 (0)

Без промахов гонку прошли только швейцарец Никлас Хартвег и немец Давид Цобель.