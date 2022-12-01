Олег Матыцин: «Соцгарантии, которые есть у российских спортсменов, не предоставляет ни одна страна»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о поддержке спортсменов государством.

«Как только были приняты санкции в отношении спорта, перед нами встала задача разработки антикризисных мер.

Хочу сразу сказать, ни один спортсмен никуда не уехал. Соцгарантии, которые есть у российских спортсменов, ни одна страна не предоставляет. Это сохранение всех преференций, стипендия президента.

Чемпионаты мира и Европы не проводятся, но в этом же эквиваленте спортсмены получат [премии] по итогам Спартакиады. Это около 600 спортсменов», – сказал Матыцин.

«Может, они не знают арифметику?» Минспорт раскрыл призовые за Спартакиаду, но деньги дадут не всем 🤷‍♂️