На Кубке России по биатлону с начала сезона отменено или перенесено 5 гонок, состоялись 2. Это из-за мороза

На Кубке России по биатлону с начала сезона из-за холодной погоды отменили или перенесли пять гонок.

24 ноября на первом этапе в Ханты-Мансийске прошли спринты. В расписании этапа также были гонки преследования и эстафеты, но их отменили из-за мороза.

Сегодня на втором этапе в Увате должны были пройти индивидуальные гонки у женщин и у мужчин. Женскую гонку перенесли на 2 декабря, решение по мужской еще не принято.

Биатлонные соревнования нельзя проводить при температуре ниже минус 20.

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