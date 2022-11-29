Юрий Каминский: «Удивился, что наш сезон подстраивается под европейский. Мы можем проводить первые старты гораздо раньше»

Тренер мужской сборной России по биатлону считает, что внутренний сезон можно начинать раньше, чем международный.

– Практически все команды примерно с 25 октября начали вкатываться на снегу. Почему мы не могли раньше начать сезон? Я впервые начинаю сезон в России и удивился, что наш сезон подстраивается по срокам под европейский. В Европе проблемы со снегом, поэтому они так поздно и начинают. Но мы-то можем проводить первые старты гораздо раньше, в некоторых регионах у нас снега полно, можем хоть в октябре стартовать.

Мы говорили в тренерской среде о варианте, например, начинать в том же Ханты-Мансийске, но дней на 10 пораньше. Тогда бы успели до морозов.

– Ну хорошо, допустим, вы начнете сезон на 10 дней раньше. Но в январе-феврале все равно где-то надо бегать.

– Это тоже хороший вопрос: например, в феврале у нас стоит в календаре Чайковский. Какова вероятность, что там в это время будет очень холодно? Мне кажется, высокая.

– Проблема в том, что в биатлоне, в отличие от лыж, очень узкая география: буквально несколько стадионов отвечают требованиям для организации гонки и трансляции.

– Я бы так не сказал. Вот с ходу места, где сейчас теплее: Ижевск, Екатеринбург, Абзаково, та же Тюмень. И я думаю, что такие базы как Кировск, Петрозаводск, Санкт-Петербург, если бы туда поехали биатлонисты, тоже достаточно быстро могли бы построить стрельбище.

– Вы пытались обсуждать свои вопросы не только с другими тренерами, но с представителями федерации?

– Календарь утвержден, что тут теперь сделаешь? Так просто перенести старты нельзя, я это понимаю. Но надеюсь, теперь у нас будет по этому поводу дискуссия. И мы будем думать о том, чтобы не убивать своих же спортсменов, – сказал Каминский.

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