Кандидат медицинских наук о соревнованиях в мороз: «Холодный воздух вызывает альвеолит – это чем-то похоже на поражение легких при ковиде»

Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Олег Талибов рассказал, чем опасны тренировки и соревнования на морозе.

Гонки преследования и эстафеты на первом этапе Кубка России по биатлону были отменены из-за температуры ниже -20 градусов.

– Здесь проблема не в том, что можно отморозить пальцы или лицо, хотя такие риски тоже существуют. Основная проблема – это холодовое повреждение легких. Холодный воздух повреждает легочную ткань и вызывает альвеолит – это чем-то похоже на поражение легких при ковиде.

Кроме того, воздух при морозе еще и очень сухой, слизистая бронхов высушивается, повреждается, бронхи сужаются – развивается бронхоспазм. Именно поэтому лыжники из северных регионов часто страдают от бронхиальной астмы.

– По регламенту, гонки в биатлоне не проводятся при температуре ниже -20 градусов. Вопрос: а что, если будет -19,5 – легкие не повредятся и все останутся здоровы?

– Любая грань условна. Почему дети не идут в школу именно при -20, а не -19? Есть некое значение, которое принято считать пороговым. Так договорились.

– С гонками разобрались. Тренироваться в экстремальный мороз тоже опасно?

– Не настолько. Степень повреждения зависит от объема воздуха, который проходит через легкие. Если на тренировке спортсмен уменьшает объем и интенсивность нагрузки, снижает скоростные показатели – то и повреждение будет минимальным. К тому же, на тренировке есть возможность дышать через ткань или использовать специальные респираторы. В соревнованиях они мешают, а в тренировках – никаких проблем, – сказал Талибов.

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