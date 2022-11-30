Анна Богалий: «РУСАДА – это инструмент тренера и спортсмена, а не противоборствующая им сторона»

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказалась о взаимодействии тренеров и спортсменов с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

26-27 ноября в Новосибирске на турнире «Приз олимпийского чемпиона В. Ф. Маматова» состоялась серия антидопинговых лекций РУСАДА.

«РУСАДА – это инструмент тренера и спортсмена, а не некая противоборствующая им сторона.

По статистике большинство нарушений антидопинговых правил связаны с незнанием, а не с умышленным приемом запрещенных препаратов.

Информация – то важнейшее, что можно и нужно получать от Российского антидопингового агентства. Спортсмену, тренеру, родителю.

Благодарим наших партнеров за современный подход и активную работу!» – сказала Богалий.

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