Анна Богалий: «РУСАДА – это инструмент тренера и спортсмена, а не противоборствующая им сторона»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону высказалась о взаимодействии тренеров и спортсменов с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

26-27 ноября в Новосибирске на турнире «Приз олимпийского чемпиона В. Ф. Маматова» состоялась серия антидопинговых лекций РУСАДА.

– это инструмент тренера и спортсмена, а не некая противоборствующая им сторона.

По статистике большинство нарушений антидопинговых правил связаны с незнанием, а не с умышленным приемом запрещенных препаратов.

Информация – то важнейшее, что можно и нужно получать от Российского антидопингового агентства. Спортсмену, тренеру, родителю.

Благодарим наших партнеров за современный подход и активную работу!» – сказала Богалий.