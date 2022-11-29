Губерниев об асфальте на трассе в Увате: «Надо немедленно устранить неполадки, иначе в прямом эфире пощады не ждите»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на жалобы на состояние трассы в Увате, где пройдет второй этап Кубка России по биатлону.

«Уват? Биатлонный стадион? Что за асфальт на трассе? Надо немедленно устранить неполадки, иначе в прямом эфире пощады не ждите... Здоровье спортсменов прежде всего!» – написал Губерниев.

«Если спортсмены жалуются, то надо немедленно устранять. Есть время до начала соревнований, но тренировки проходят и, не дай бог, может случиться беда, поэтому нужно повнимательнее относиться к подготовке.

Я думаю, что сейчас работники стадиона и руководители Увата берут в спешном порядке снежные пушки и начинают оснежение участков», – цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Каминский о трассе в Увате: «Где‑то асфальт проступает, где‑то камни. Есть опасность получить повреждение»

Даниил Серохвостов: «В Увате на трассе асфальт. Держу в курсе»