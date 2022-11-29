Мелихов о Каминском: «Когда люди жалуются на календарь из-за пары отмененных гонок, хотя такое происходит даже на Олимпиадах, у меня сомнения в их квалификации»

Председатель техкома Союза биатлонистов России ( ) Вадим Мелихов ответил тренеру мужской сборной Юрию Каминскому насчет тренировок и соревнований в мороз.

Гонки преследования и эстафеты на первом этапе Кубка России были отменены из-за температуры ниже -20 градусов.

«Каминский говорит: «Нельзя часто выступать на морозе». У меня вопрос: а что такое «часто»? Когда они ездили на вкатку в Алдан и там было под -30, это не считалось? А Каминский с Истоминым еще 19 ноября, за пять дней до старта, написали бумагу, что просят перенести соревнования с 24-го на 25-е. Хотя по факту оказалось, что 24-е было самым теплым днем и единственным, когда мы провели соревнования.

И в любом случае, решение о переносе соревнований принимается только накануне, за пять дней его принять нельзя. Разве они об этом не знали?

Понятно, что на -30 бегать в любом случае никто не будет. При таких температурах даже снегоходная машина не пройдет, потому что гидравлика замерзает. Но когда люди жалуются на календарь из-за пары отмененных гонок, хотя такое сплошь и рядом происходит даже на Олимпиадах и чемпионатах мира... У меня сомнения в их квалификации», – сказал Мелихов.

«При таких температурах даже машина замерзает». В биатлоне ссора из-за... мороза: Каминский против боссов