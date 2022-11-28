Шашилов о состоянии Мироновой: «Все считают, что виноват я – ну, будем так и считать. Наверное, где-то я недоглядел»

Тренер женской сборной России Михаил Шашилов высказался о форме биатлонистки Светланы Мироновой.

Сообщалось, что Миронова пропустит начало сезона по состоянию здоровья. Она входит в группу Артема Истомина, а ранее тренировалась под руководством Шашилова.

– Вы сейчас со Светланой Мироновой поддерживаете связь?

– Она вышла на тренировки, в Екатеринбурге катается – рано или поздно ей придется выйти на старт.

– У вас есть понимание, почему она до сих пор не может прийти в себя после прошлого сезона?

– Видимо, это что-то внутреннее. Где-то, наверное, подорвала себя. Разберемся. Но, как я говорю, здесь за все в ответе я, значит, в ее сегодняшнем состоянии виноват я.

По крайней мере, так все считают. Ну, будем так и считать. Значит, наверное, где-то я недоглядел, – сказал Шашилов.