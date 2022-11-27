Антон Бабиков: «Кубок мира буду смотреть, мне интересно. Кто будет фаворитом сезона? Думаю, Фийон-Майе сохранит свои кондиции»

Чемпион мира по биатлону ответил на вопрос, будет ли смотреть гонки Кубка мира в новом сезоне.

мира стартует в финском Контиолахти 29 ноября. Российские биатлонисты отстранены от участия в соревнованиях под эгидой IBU.

– Если будет где посмотреть, то почему нет. Как правило, что‑то смотрим в записи. На днях смотрел лыжные гонки. Кстати, очень интересно, мне понравилось. То же самое будет с Кубком мира по биатлону, мне интересно.

Понятно, что все гонки я смотреть не буду, но если что‑то постфактум буду знать, что была интересная борьба, конечно, посмотрю.

– Кто, на твой взгляд, будет фаворитом сезона?

– Думаю, сохранит свои кондиции. Может быть, не на старте сезона, но в общем и целом ему хватит стабильности для того, чтобы показывать хороший результат в течение сезона, – сказал Бабиков.