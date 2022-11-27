Васильев об отмене гонок на Кубке России: «В такую погоду бегать нельзя, это однозначно. Хотя мы в свое время бегали в разную»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался об отмене гонок преследования на этапе Кубка России в Ханты‑Мансийске из‑за мороза.

– Ну, конечно, в такую погоду бегать нельзя. Это однозначно. Хотя мы в свое время бегали в разную. Но при -27, конечно же, тяжело. На мой взгляд, было принято правильное решение.

Разумеется, обидно. Все‑таки спортсменам хочется соревноваться, завоевывать награды и денежные призы, но в данном случае, конечно, здоровье прежде всего.

– Тем не менее группа Михаила Шашилова накануне провела тренировку…

– Тренироваться‑то мы, в принципе, и в более жестких условиях тренировались. Мы катались и тогда, кода было чуть ниже -30, и ничего сверхъестественного тут не было. А вот соревноваться в этих условиях уже тяжело.

Скорость здесь больше, и на спусках сильно обдувает. Спортсмены сильно замерзают не на подъемах и не на равнине, а именно на спусках. Так что тренироваться‑то можно.

В принципе, в случае чего можно остановиться, отогреться и дальше ехать, а на соревнованиях такого не получится, – сказал Васильев.