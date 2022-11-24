Латыпов на вопрос, будет ли следить за Кубком мира: «По возможности да. Интересно посмотреть, как поменялись результаты после Олимпиады»

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Российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Александр Логинов рассказали, будут ли смотреть Кубок мира в новом сезоне.

«По возможности да. Мне интересно, как будут бежать ребята. Конечно, все будет зависеть от времени, но в любом случае будет интересно. Народ много готовился к сезону, поэтому интересно посмотреть, как поменялись результаты после Олимпиады», – сказал Латыпов.

«Честно говоря, не знаю о трансляциях, но по возможности посмотрю. Интерес сохраняется. Когда я выступаю на соревнованиях, то я в принципе мало смотрю трансляций, поэтому иногда стараюсь отвлекаться от этого. Мне биатлона и здесь хватает», – добавил Логинов.

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