Лариса Куклина: «Пока нахожусь в загруженном состоянии. Сезон очень долгий, гонок очень много, поэтому решили пойти таким путем»

Биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске (9-е место).

«У нас не остается выбора, как приспосабливаться к этим морозам, потому что они будут и дальше на этапах Кубка России. Сейчас много одежды, неудобно, но должны привыкнуть к этому.

Я очень ждала стартов, соскучилась, но пока нахожусь в загруженном состоянии, так как до сих пор поддерживаю гипертрофию, работаю на силу, чтобы не было потери мышечной массы и моего веса. Сезон очень долгий, гонок очень много, поэтому решили пойти таким путем. Рельеф трассы здесь тяжелый, рабочий, но мне нравится.

На первом этапе пробегу все гонки, я ждала сезона и настраиваюсь на все старты здесь», – сказала Куклина.