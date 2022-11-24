Екатерина Юрлова: «В течение лета мне удалось решить вопрос по здоровью. Буду показываться на Кубке и чемпионате России, но не на всех этапах»

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Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о подготовке к сезону и решении продолжить карьеру.

«Самый главный вопрос по здоровью в течение лета мне удалось решить, сейчас все нормально. Буквально в конце октября я проходила углубленное медицинское обследование на базе ФМБА. У врачей и спортивных докторов по его результатам вопросов ко мне не возникло, чему я очень рада. Допуск получен.

Цели и задачи на следующий сезон? Ко всеобщему сожалению, сейчас мы все будем бегать не на международном уровне.

Ни в коем случае не хочу этими словами обидеть наших братьев-белорусов. Я всегда рада, когда мы с ними соревнуемся, и сейчас в это непростое время руководства наших стран сделали такое замечательное соревнование, как Кубок Содружества.

Я рассчитываю и настраиваюсь на локальные соревнования. Есть небольшие трудности с переездами, поэтому буду показываться на соревнованиях российского уровня, то есть на Кубке и чемпионате России. Но не на всех этапах», – рассказала Юрлова-Перхт.

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