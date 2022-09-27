«К зиме Резцова подойдет, но результат, который был на Олимпиаде, показать еще раз будет тяжело». Первый тренер биатлонистки о ее форме

Леонид Мякишев, первый тренер российской биатлонистки Кристины Резцовой, считает, что она наберет оптимальную форму к зиме.

– После хорошего выступления всегда происходит спад. Дело в том, что она заболела (во время летней подготовки – Sports.ru), поэтому результаты немного упали. К зиме она подойдет, но такой же результат, который был на Олимпиаде, показать еще раз будет тяжело.

– То есть в этом сезоне у Кристины не будет тех же физических кондиций, которые были в прошлом сезоне?

– Нет, она подойдет. Поправит здоровье, отойдет и все будет нормально.

– В этом сезоне какой старт будет самым важным?

– Сейчас все главные. Вот мы бегаем с белорусами, где те же Алимбекова и Смольский считаются лидерами мирового биатлона. Конкуренция с ними показывает, что если мы побеждаем, то все у нас хорошо, – сказал Мякишев.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Резцова взяла серебро в женской эстафете и бронзу в смешанной. Кроме того, она три раза (из четырех) попадала в топ-10 в личных гонках.