Ульяна Нигматуллина: «Планирую выступать дальше, но как сложатся обстоятельства, планировать сложно, хочу быть готовой ко всему»

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина ответила на вопрос о планах после карьеры.

Спортсменка пропускает нынешний сезон из-за беременности.

– Кем ты себя видишь после окончания карьеры. Я так понимаю, ты далеко смотришь вперед.

– Главная цель – это вообще определиться, чем заниматься после окончания спорта. Вообще, определиться нужно со спортом.

Я, конечно, еще действующий спортсмен, планирую выступать дальше, но как сложатся обстоятельства в реальности... Планировать сложно, хочу быть готовой ко всему.

– Насколько для тебя необычны ощущения? С одной стороны – беременность, с другой стороны – ты впервые за долгое время не готовишься к соревнованиям. Не скучаешь по лыжне, по стрельбищу?

– Скучаю. Мне кажется, я не буду смотреть гонки именно по этой причине – чтобы не завидовать, не скучать. Оградить себя от грустных мыслей, – сказала Нигматуллина.