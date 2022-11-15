Нигматуллина об обучении на спортивного менеджера: «Надеюсь дойти до уровня Международного олимпийского комитета»

Теги Николай Круглов сборная России жен МОК ОКР Лариса Куклина Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Биатлон

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала об учебе в Российском международном олимпийском университете (РМОУ).

– У меня скоро начнется второй модуль. Он будет проходить в Москве в Олимпийском комитете России. Учусь на направлении «Управление в спорте».

– Что вы там проходите? Какой уровень образования?

– Максимально высокий уровень. Надеюсь дойти до уровня Международного олимпийского комитета.

– Ты учишься бесплатно?

– Да. Я выиграла грант на обучение.

– Кто еще с тобой учится из спортсменов?

Николай Круглов, – сказала Нигматуллина в подкасте «Голос биатлона».

Также она ответила на вопрос, кто будет лидером предстоящего сезона в женском биатлоне в России.

«Думаю, что (Лариса) Куклина», – добавила спортсменка.

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