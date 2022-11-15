Ульяна Нигматуллина: «Готовлюсь к родам как к соревнованиям. Нужно все знать, все уметь»

Российская биатлонистка рассказала, как протекает ее беременность.

– Беременность проходит легко и непринужденно. Я отходила уже первые три месяца, тогда хотела лежать в темной комнате, закрыв глаза, и только реветь. Потому что гормоны у беременных – это просто кошмар.

– Ты поддерживаешь себя в хорошем физическом состоянии?

– Я была четыре раза за полгода на сборах в Терсколе. Может, даже держу в форме не только себя, но и готовлю будущую девочку.

– Имя уже выбрали?

– Нет. Вообще я готовлюсь к родам, как готовлюсь к соревнованиям. Нужно все знать, все уметь.

– Как себя ощущаешь?

– Я не волнуюсь. Мы ведь все как‑то появились. Есть только чувство ответственности, что надо все сделать четко и хорошо, как говорят спортсмены, по плану.

– Где будешь рожать?

– В Ижевске. Мне нравится, как меня тут ведут. Спасибо врачам.

– Собираешься ли бегать, когда вернешься после родов, если Россия не вернется на международную арену?

– Не скажу ни да, ни нет. Для меня максимально важно участвовать в международных стартах. Что будет с моими гормонами к весне, может я захочу бегать чемпионат Удмуртии? Бегать и бегать, – сказала Нигматуллина в подкасте «Голос биатлона».