Себастьян Самуэльссон: «Хочу выиграть Кубок мира. Сделаю все, чтобы реализовать свои шансы этой зимой»

Шведский биатлонист рассказал о своих целях на предстоящий сезон.

«Я очень взволнован, уверен в себе и с нетерпением жду начала Кубка мира. Подготовка к сезону была отличной.

В прошлом сезоне у меня был хороший лыжный ход, в отличие от стрельбы, которая ухудшилась. Поэтому я сосредоточился на том, чтобы вернуться на свой прежний уровень в стрельбе. Думаю, что я хороший стрелок. Я работал над процентом попаданий, а также над скоростью на лежке и стойке.

Я очень доволен третьим местом в общем зачете Кубка мира, я всего лишь второй швед, который смог финишировать в тройке лучших. Это было здорово! Теперь я хочу выиграть мира. Думаю, этой зимой у меня будут хорошие шансы, поэтому я сделаю все, чтобы их реализовать.

Моя сила, несомненно, заключается в моих качествах финишера. Очень сложно победить Фийона-Майе, ... но если я буду с ними на последнем круге, думаю, у меня хорошие шансы.

С другой стороны, я должен стать более стабильным в стрельбе. Если посмотреть на Кентена Фийона-Майе, то он почти всегда идеален. Так что вы должны быть таким же, если хотите победить его.

Битва будет сложной, но я знаю, что если сделаю все правильно, то смогу!» – сказал Самуэльссон.