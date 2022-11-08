Муж Кристины Резцовой: «Если повторим результаты Анфисы Резцовой, будет шедевр. А если шагнем дальше? Мама не перенесет, сразу вернется»

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Лыжник Иван Анисимов, муж биатлонистки Кристины Резцовой, рассказал о ее дальнейших перспективах в спорте.

Ранее биатлонистка объявила о пропуске сезона-2022/23 из-за беременности. Первого ребенка она родила в феврале 2021 года.

«Теща – интересная женщина. Дань уважения мы отдаем. Анфиса Анатольевна – очень крутая женщина с великими результатами. Если мы повторим это, будет шедевр. А если мы шагнем дальше? Как разговаривать с мамой тогда? Мама же не перенесет этого, она сразу вернется.

Изначально участвовать в Кубке мира после рождения дочери была моя позиция. Если она хочет в биатлоне побегать, сделать, что запланировано, то хорошо. Но если не будет, то ничего страшного, на этом жизнь не заканчивается.

Очень тяжело, когда на чашу весов ставишь маленького ребеночка, а на другую – олимпийские медали», – сказал Анисимов в эфире «Специального репортажа» на «Матч ТВ».

Кристина Резцова пропустит следующий сезон из-за беременности

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