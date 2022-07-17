Анаис Бескон: «Мой контракт с армией рассчитан на пять лет, а потом я, вероятно, буду в Канаде»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в смешанной эстафете рассказала, чем занимается после завершения карьеры.

«В первый месяц после ухода из спорта я в основном отдыхала, ездила в Канаду с Эндрю (Чисхолмом), но была по-прежнему активна и тренировалась на горном велосипеде. (Уход из спорта) – это долгий процесс, поэтому мне было приятно, что рядом со мной для поддержки были люди, которых я люблю.

Я чувствовала некое опустошение, и мне нужно было заполнить его другими вещами. Я пошла учиться на тренера и занялась новыми делами. Раньше я была тренирующейся спортсменкой, а теперь я учусь быть тренером.

Мой контракт с армией рассчитан на пять лет, а потом я, вероятно, буду в Канаде. Армия поддерживала меня в течение 15 лет, и я хочу продолжать заниматься спортом, но я все еще жду окончательного ответа по этому поводу», – сказала Бескон.

«Благодаря армии есть социальная обеспеченность, пенсионные права и работа». Французские биатлонисты Бескон, Дестье и Клод поучаствовали в военном параде в Париже