Светлана Миронова: «Думаю, весь декабрь мимо меня. Я сейчас вообще не в форме»

Серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете рассказала, что пропустит начало сезона из-за проблем со здоровьем.

– Первый этап Кубка России в Хантах мимо тебя?

– 100%, думаю, что весь декабрь проходит мимо меня.

– По ощущениям, когда ты сможешь приступить к соревновательной практике?

– Не могу сказать. Чтобы ты понимал, я сейчас вообще не в форме. Вообще что ни на есть. Грубо говоря, после весны, когда у нас переходный период, я была более подготовленной, чем сейчас.

– А получается ли строить какие-либо планы?

– На данный момент я пытаюсь восстановить свой организм в полностью функциональное состояние. После этого я могу приступать к тренировкам, набирать форму, увеличивать объемы, потому что на сегодняшний день главная задача для меня – возвращение здоровья.

– Так как этот сезон проходит вне мировых соревнований, не думала ли ты посвятить его исключительно здоровью?

– Я возьму столько времени, сколько потребуется моему организму. Нет такого, что если сезон пройдет только в России, то, пожалуй, я отдохну. Нет, этот сезон – это определенно кирпичик на перспективу. Не вижу смысла оставаться без соревновательной практики, если на то нет веских причин, – сказала Миронова.