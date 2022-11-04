Светлана Миронова: «Думаю, весь декабрь мимо меня. Я сейчас вообще не в форме»
Серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете Светлана Миронова рассказала, что пропустит начало сезона из-за проблем со здоровьем.
– Первый этап Кубка России в Хантах мимо тебя?
– 100%, думаю, что весь декабрь проходит мимо меня.
– По ощущениям, когда ты сможешь приступить к соревновательной практике?
– Не могу сказать. Чтобы ты понимал, я сейчас вообще не в форме. Вообще что ни на есть. Грубо говоря, после весны, когда у нас переходный период, я была более подготовленной, чем сейчас.
– А получается ли строить какие-либо планы?
– На данный момент я пытаюсь восстановить свой организм в полностью функциональное состояние. После этого я могу приступать к тренировкам, набирать форму, увеличивать объемы, потому что на сегодняшний день главная задача для меня – возвращение здоровья.
– Так как этот сезон проходит вне мировых соревнований, не думала ли ты посвятить его исключительно здоровью?
– Я возьму столько времени, сколько потребуется моему организму. Нет такого, что если сезон пройдет только в России, то, пожалуй, я отдохну. Нет, этот сезон – это определенно кирпичик на перспективу. Не вижу смысла оставаться без соревновательной практики, если на то нет веских причин, – сказала Миронова.
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