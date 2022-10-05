Дмитрий Васильев: «Самуэльссон – обычный балабол. Он никогда не давал позитивных комментариев о российском спорте, человек ангажирован»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал слова шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона об отстранении россиян от международных турниров.

«Глупо вести дискуссию об этом. Не произошло ничего, что могло бы оправдать изменение решения», – заявил Самуэльссон.

«Самуэльссон не является для меня никаким авторитетом. Он – обычный балабол, который хочет быть все время на плаву. Он хочет, чтобы его цитировали, чтобы о нем говорили.

Там нет никого содержания: ему нужно всегда быть оппонентом российских спортсменов, вот и все. Это его главная задача по жизни. Он никогда никого не хвалил и не поддерживал.

Например, если он критиковал какие-то допинговые вещи, которые были связанные с российским спортом, то работу над ошибками, которая велась очень серьезно, в отличие от других стран, где допинг как процветал, так и процветает... Он об этих странах вообще ничего не говорил.

Также он никогда не давал позитивных комментариев о российском спорте. Это все говорит о том, что человек ангажирован, он заточен на негатив. Таких людей обычно просто называют балаболами», – сказал Васильев.