Самуэльссон об отстранении россиян: «Глупо вести дискуссию об этом. Не произошло ничего, что могло бы оправдать изменение решения»

Шведский биатлонист, олимпийский чемпион высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров.

«Думаю, что вести дискуссию об этом вообще глупо. Большинство людей посчитали правильным их отстранение прошлой весной, и с тех пор ничего не изменилось. Не произошло ничего, что могло бы оправдать изменение решения», – сказал биатлонист.

Самуэльссон заявил, что поначалу сомневался, правильно ли отстранять российских и белорусских спортсменов от международных турниров.

«Но потом выяснилось, что несколько российских спортсменов выступали с сильной пророссийской риторикой. Спорт использовался для распространения пропаганды.

Многие российские спортсмены позировали с Путиным, и мы знаем, что многие спортивные лидеры в России очень близки к властям страны. Так что, считаю, все довольно просто.

Что беспокоит сейчас – так это то, что начинает звучать больше голосов, что это (отстранение) – неправильно.

Президент МОК Томас Бах был другом России во время допингового скандала, а теперь и во время спецоперации (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru)», – сказал Самуэльссон.

Томас Бах: «Российские спортсмены не начинали спецоперацию. Те, кто дистанцировался от режима, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом»