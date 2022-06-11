Норицын о том, что не оформлен личным тренером Резцовой: «Для меня это вообще не проблема. Спортсмен сам понимает, у кого и какой вклад в подготовку был»

Тренер Виталий Норицын рассказал о работе с биатлонисткой .

— Как ведется работа с Кристиной Резцовой? С одной стороны, главный в группе – Артем, с другой, она ваша спортсменка.

— Сразу скажу для понимания: у нас нет с Артемом (Истоминым) конфликта интересов, у нас нет конфликта в плане, который мы выпускаем в работу. Мы абсолютно всегда приходим к единому мнению. С Кристиной — так же.

Мы не говорим с Кристиной на разных языках, не убеждаем спортсменку я в одном, а он в другом. Если мы даже разговариваем с ней по отдельности, будем доносить до нее одну информацию, одну модель нашего тренинга, одну периодизацию нашего подготовительного периода: почему в мае так, в июне так, и что будет. Нет никаких проблем.

К кому она обратится из нас? У нас спортсмен может обратиться к любому из тренеров в группе с вопросом, независимо от того, где этот вопрос возник, и получит в ответ наше общее мнение как команды тренеров.

— Сейчас Кристины нет на сборе в Раубичах. Кому она чаще звонит из вас?

— Со всеми общается. Меня не было на сборе в Терсколе, а Артем был. Там они непосредственно работали. Вопросов не было. Иногда созванивались. Сейчас у нее межсборье заканчивается, заедет в Санкт-Петербург и будет работать по нашим планам.

— В прошлом сезоне вы не были оформлены как ее личный тренер. Как с этим сейчас?

— Сейчас так же. У нее есть личные тренеры в регионе. Для меня это вообще не проблема, считаюсь ли я личным тренером или нет.

— Но деньги же всем нужны. В проекте призовых за выступление на Кубке России предусматривается вознаграждение для личных тренеров.

— Все всегда вернется. Спортсмен сам понимает, у кого и какой вклад в подготовку был. С такими проблемами точно не сталкиваемся, что кто-то остался без штанов, – сказал Норицын.