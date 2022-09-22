Нуждов о шансах допуска сборной России: «Предпосылок пока нет. Решение конгресса IBU было совсем недавно, вряд ли что-то изменилось»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал новость о возможном допуске российских лыжников к международным стартам.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион заявил, что решение о возвращении сборной России на Кубок мира может быть принято в декабре.

«Я сомневаюсь в том, что такие шаги могут последовать по отношению к нашему биатлону. Предпосылок для этого пока нет.

Ведь решение конгресса IBU (Международного союза биатлонистов) было совсем недавно, и за это время вряд ли что-то изменилось. Это было бы хорошо, но я в этом сомневаюсь», – сказал Нуждов.

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