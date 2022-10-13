Зайцева о выборах главы СБР: «Мне ближе взгляды Майгурова. Он профессионал, спокойный, не проявляет эмоций, не занимается грязными играми»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева поделилась ожиданиями от выборов президента Союза биатлонистов России (СБР), которые пройдут 14 октября.

На пост претендуют действующий глава организации Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов. Выборы проводятся повторно: 23 июня ни один из кандидатов не набрал нужного для победы количества голосов.

«Итоги выборов будут зависеть от того, кто каких взглядов придерживается. Я придерживаюсь взглядов Майгурова, он достойный кандидат. Прошлые выборы показали, что он мог победить, но ему не хватило одного голоса.

Мне ближе взгляды Майгурова, потому что он вышел из этого вида спорта, много лет работал в международной федерации и никогда не отходил от биатлона.

Он профессионал, спокойный, не проявляет эмоций, не занимается грязными играми. Любую работу должны делать профессионалы, кто знает этот вид спорта, всю жизнь им занимался, кто его любит и готов за него бороться», – сказала Зайцева.

Завтра пройдут выборы президента СБР: Майгуров против Нуждова