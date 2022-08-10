«Вероятно, причина в третьей вакцине от коронавируса». Сиверт Баккен перенес перикардит

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Норвежский биатлонист Сиверт Баккен рассказал, что перенес перикардит (воспаление наружной оболочки сердца). 

По словам спортсмена, это произошло после третьей прививки от коронавируса. 

С середины мая Баккен был вынужден отказаться от физической подготовки по плану. Биатлонист до сих пор не вернулся к полноценным тренировкам.

«Это оказалось сложнее перенести, чем операцию на сердце по поводу аритмии прошлой весной. Операция была быстрой и легкой по сравнению с этим.

Анализы крови сейчас стали лучше, так что, надеюсь, я смогу возобновить полноценные тренировки в ближайшие недели. Предстоит большая работа, нужно многое наверстать.

Я отдал много сил тренировкам стрельбы. У нас, биатлонистов, есть преимущество – мы можем выполнять полезную работу, даже не занимаясь физической подготовкой.

Я участвовал во всех сборах команды и буду участвовать в дальнейшем, за исключением сборов на высоте. Так что у меня хорошее сопровождение на стрельбище.

Сейчас все движется в правильном направлении, и я надеюсь хорошо начать сезон», – сказал Баккен. 

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