«Вероятно, причина в третьей вакцине от коронавируса». Сиверт Баккен перенес перикардит

Норвежский биатлонист Сиверт Баккен рассказал, что перенес перикардит (воспаление наружной оболочки сердца).

По словам спортсмена, это произошло после третьей прививки от коронавируса.

С середины мая Баккен был вынужден отказаться от физической подготовки по плану. Биатлонист до сих пор не вернулся к полноценным тренировкам.

«Это оказалось сложнее перенести, чем операцию на сердце по поводу аритмии прошлой весной. Операция была быстрой и легкой по сравнению с этим.

Анализы крови сейчас стали лучше, так что, надеюсь, я смогу возобновить полноценные тренировки в ближайшие недели. Предстоит большая работа, нужно многое наверстать.

Я отдал много сил тренировкам стрельбы. У нас, биатлонистов, есть преимущество – мы можем выполнять полезную работу, даже не занимаясь физической подготовкой.

Я участвовал во всех сборах команды и буду участвовать в дальнейшем, за исключением сборов на высоте. Так что у меня хорошее сопровождение на стрельбище.

Сейчас все движется в правильном направлении, и я надеюсь хорошо начать сезон», – сказал Баккен.