Евгений Редькин: «Путров воспитал очень много не просто великих спортсменов, а просто хороший людей»

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Редькин высказался об уходе из жизни тренера Владимира Путрова.

«Могу только восхищаться человеком, который до последних дней жил биатлоном, всегда интересовался им, переживал из-за проигрышей и радовался победам. И не только своих воспитанников, а вообще советских и российских спортсменов.

Он воспитал очень много не просто великих спортсменов, а просто хороший людей, которые не добились многого в спорте – тех, кто не стал великими биатлонистами, но стал хорошими и порядочными людьми.

Это был выдающийся человек! Может быть, где-то недооцененный.

Его супруга мне просто сообщила в момент, когда это случилось. Про кладбище немного проговорили – наверное, по православной традиции, на третий день (похороны). Вроде разговор шел про пятницу, но точно утверждать не могу.

Причины смерти? Он не болел, тихо уснул днем и не проснулся», – сказал Редькин.