Ушел из жизни тренер по биатлону Владимир Путров

Советский и российский тренер по биатлону Владимир Путров скончался в Екатеринбурге в возрасте 84 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

«В Екатеринбурге на 85-м году жизни умер известный тренер по биатлону Владимир Путров.

Среди его воспитанников прославленные чемпионы: Юрий Кашкаров, Александр Попов, Евгений Редькин и Антон Шипулин.

СБР выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича», – говорится в сообщении.