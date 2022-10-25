Ушел из жизни тренер по биатлону Владимир Путров
Советский и российский тренер по биатлону Владимир Путров скончался в Екатеринбурге в возрасте 84 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
«В Екатеринбурге на 85-м году жизни умер известный тренер по биатлону Владимир Путров.
Среди его воспитанников прославленные чемпионы: Юрий Кашкаров, Александр Попов, Евгений Редькин и Антон Шипулин.
СБР выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича», – говорится в сообщении.
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