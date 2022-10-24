Алимбекова о сборе в Тюмени: «Когда я на лыжах, у меня появляются классные ощущения. Очень довольна, что мы снова стоим на снегу»

Олимпийская чемпионка из Беларуси Динара Алимбекова оценила свое текущее состояние.

Сейчас белорусская команда проводит сбор в Тюмени.

– Какое сейчас у вас функциональное состояние? Довольны им?

– Я в августе перенесла ковид. Некоторые последствия все-таки были. Но сейчас я чувствую себя очень хорошо.

Встав на лыжи, я поняла, что здесь-то у меня есть преимущество. Когда я на лыжах, то у меня появляются классные ощущения. Очень довольна, что мы снова стоим на снегу. Жду зимний сезон, жду соревнований. Настроение хорошее, – сказала Алимбекова.