Алимбекова о сборе в Тюмени: «Когда я на лыжах, у меня появляются классные ощущения. Очень довольна, что мы снова стоим на снегу»

Теги сборная Беларуси жен Динара Алимбекова Биатлон

Олимпийская чемпионка из Беларуси Динара Алимбекова оценила свое текущее состояние.

Сейчас белорусская команда проводит сбор в Тюмени.

– Какое сейчас у вас функциональное состояние? Довольны им?

– Я в августе перенесла ковид. Некоторые последствия все-таки были. Но сейчас я чувствую себя очень хорошо.

Встав на лыжи, я поняла, что здесь-то у меня есть преимущество. Когда я на лыжах, то у меня появляются классные ощущения. Очень довольна, что мы снова стоим на снегу. Жду зимний сезон, жду соревнований. Настроение хорошее, – сказала Алимбекова.

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