Динара Алимбекова: «Спасибо организаторам Кубка Содружества. Сейчас непростые времена, хорошо, что нам дают возможность выступать»

Теги сборная Беларуси жен Динара Алимбекова Кубок Содружества Биатлон

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова поблагодарила организаторов этапа Кубка Содружества в Раубичах.

Белорусские спортсмены, как и российские, отстранены от международных стартов под эгидой IBU. 

«Прежде всего нужно сказать спасибо организаторам. Мы давно не принимали такие старты, я знаю, что сейчас непростые времена для российского и белорусского биатлона. Хорошо, что нам дают возможность выступать.

Хочется, чтобы находились и средства, и чтобы люди не забывали про нас, спортсменов. Вы видите, какое огромное удовольствие мы доставляем болельщикам», – сказала Алимбекова на пресс‑конференции.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные