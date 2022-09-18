Динара Алимбекова: «Спасибо организаторам Кубка Содружества. Сейчас непростые времена, хорошо, что нам дают возможность выступать»

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова поблагодарила организаторов этапа Кубка Содружества в Раубичах.
Белорусские спортсмены, как и российские, отстранены от международных стартов под эгидой IBU.
«Прежде всего нужно сказать спасибо организаторам. Мы давно не принимали такие старты, я знаю, что сейчас непростые времена для российского и белорусского биатлона. Хорошо, что нам дают возможность выступать.
Хочется, чтобы находились и средства, и чтобы люди не забывали про нас, спортсменов. Вы видите, какое огромное удовольствие мы доставляем болельщикам», – сказала Алимбекова на пресс‑конференции.