Динара Алимбекова: «Спасибо организаторам Кубка Содружества. Сейчас непростые времена, хорошо, что нам дают возможность выступать»

Белорусская биатлонистка поблагодарила организаторов этапа Кубка Содружества в Раубичах.

Белорусские спортсмены, как и российские, отстранены от международных стартов под эгидой IBU.

«Прежде всего нужно сказать спасибо организаторам. Мы давно не принимали такие старты, я знаю, что сейчас непростые времена для российского и белорусского биатлона. Хорошо, что нам дают возможность выступать.

Хочется, чтобы находились и средства, и чтобы люди не забывали про нас, спортсменов. Вы видите, какое огромное удовольствие мы доставляем болельщикам», – сказала Алимбекова на пресс‑конференции.