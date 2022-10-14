Ольга Зайцева: «Майгуров любит биатлон, он отдал ему всю жизнь, он профессионал. Надеюсь, что ему дадут дальше работать»
Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева рассказала, почему поддержала Виктора Майгурова на выборах главы Союза биатлонистов России (СБР).
Соперником Майгурова был президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов. Майгуров получил 31 голос, Нуждов – 23.
– Почему поддерживали именно Майгурова?
– Я знаю его как спортсмена, с юниорского возраста. Нас воспитали всегда с уважением относиться к старшему поколению. Для меня он и есть старшее поколение, я смотрела на него, как на Вяльбе, Сметанину, Кулакову, Резцову, Носкову. Все это великие люди.
К Майгурову у меня осталось уважительное отношение, он столько лет в биатлоне, он был членом международной федерации. О нем много положительных отзывов от иностранных коллег, он выполнял большую роль в IBU, на него никогда не было наездов, он с достоинством защищал честь нашей страны на том уровне.
Это человек, который любит биатлон, он всю жизнь отдал ему, он профессионал. Я склоняюсь к тому, что руководителем спортивной федерации должен быть профессионал с большой буквы, как Елена Валерьевна Вяльбе. Я очень восхищаюсь ей.
Надеюсь, что Виктору дадут дальше работать. Вот он сколько отработал, и у ребят уже пошли результаты. Это спорт высших достижений, но нужно смотреть и на детей, этим занимаются регионы. Надо растить детей для сборной.
Мы выбираем дорогу, по которой нам идти. Или мы продаемся, и кидаем деньги на все, или мы отдаем свой голос за того человека, который будет болеть душой и делать любимое дело.
Конечно, деньги нужны, сейчас время тяжелое, надо всем затянуть пояса и работать на благо родины, спорта, и выживать. Спортсмены способны справиться со всеми условиями, мы закалены с детства. Поэтому Виктор найдет и деньги, все будет хорошо.
– Как вы реагировали на последние новости и заявления перед выборами главы СБР?
– Это нехорошая, грязная игра. Кандидаты на всех выборах пользуются разными способами, но это было неправильно. Сила в правде, надо бороться честно, справедливо, правдиво. Побеждает сильнейший, – сказала Зайцева.
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