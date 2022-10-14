Ольга Зайцева: «Майгуров любит биатлон, он отдал ему всю жизнь, он профессионал. Надеюсь, что ему дадут дальше работать»

Двукратная олимпийская чемпионка рассказала, почему поддержала на выборах главы Союза биатлонистов России ( ).

Соперником Майгурова был президент Федерации биатлона Московской области . Майгуров получил 31 голос, Нуждов – 23.

– Почему поддерживали именно Майгурова?

– Я знаю его как спортсмена, с юниорского возраста. Нас воспитали всегда с уважением относиться к старшему поколению. Для меня он и есть старшее поколение, я смотрела на него, как на Вяльбе, Сметанину, Кулакову, Резцову, Носкову. Все это великие люди.

К Майгурову у меня осталось уважительное отношение, он столько лет в биатлоне, он был членом международной федерации. О нем много положительных отзывов от иностранных коллег, он выполнял большую роль в IBU, на него никогда не было наездов, он с достоинством защищал честь нашей страны на том уровне.

Это человек, который любит биатлон, он всю жизнь отдал ему, он профессионал. Я склоняюсь к тому, что руководителем спортивной федерации должен быть профессионал с большой буквы, как Елена Валерьевна Вяльбе. Я очень восхищаюсь ей.

Надеюсь, что Виктору дадут дальше работать. Вот он сколько отработал, и у ребят уже пошли результаты. Это спорт высших достижений, но нужно смотреть и на детей, этим занимаются регионы. Надо растить детей для сборной.

Мы выбираем дорогу, по которой нам идти. Или мы продаемся, и кидаем деньги на все, или мы отдаем свой голос за того человека, который будет болеть душой и делать любимое дело.

Конечно, деньги нужны, сейчас время тяжелое, надо всем затянуть пояса и работать на благо родины, спорта, и выживать. Спортсмены способны справиться со всеми условиями, мы закалены с детства. Поэтому Виктор найдет и деньги, все будет хорошо.

– Как вы реагировали на последние новости и заявления перед выборами главы СБР?

– Это нехорошая, грязная игра. Кандидаты на всех выборах пользуются разными способами, но это было неправильно. Сила в правде, надо бороться честно, справедливо, правдиво. Побеждает сильнейший, – сказала Зайцева.

Переворот в биатлоне захлебнулся: Нуждов проиграл Майгурову. Кому это выгодно и что дальше?