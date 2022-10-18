Гендиректор РУСАДА: «Основные направления деятельности осуществляются в плановом порядке. План на год выполняется без задержек и урезаний проб»

Теги допинг WADA РУСАДА Вероника Логинова Биатлон

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что организация выполняет годовой план.

«Да, нам сейчас сложно, мы сталкиваемся с трудностями, но основные направления деятельности осуществляются в плановом порядке. План на год выполняется без каких-либо задержек и урезаний проб. Проводим слушания, выносим решения по делам, много старых дел закрываются, потому что скоро нам отчитываться перед WADA.

Приходится возить пробы, это стало делать сложнее, потому что с нами работает ограниченное количество лабораторий. Их три, одна из них в Турции, туда мы почти все анализы крови отвозим», – сказала Логинова на заседании экспертного совета по физической культуре и спорту в Совете Федерации.

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