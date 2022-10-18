Падин работал в качестве приглашенного специалиста с группой Шашилова на сборе в Сочи

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Тренер Андрей Падин работал в качестве приглашенного специалиста с группой Михаила Шашилова на сборе в Сочи.

Об этом сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

«Подходят к концу тренировочные сборы наших групп в Красной Поляне. Часть сборов с группой Михаила Шашилова отработал Андрей Падин, который в прошлом сезоне успешно трудился в сборной Беларуси.

Пока что Андрей Викторович работал в качестве приглашенного специалиста. Ждем продолжения истории...» – написал Аверьянов.

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