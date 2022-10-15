Журова о спортсменах в Госдуме: «Работать с избирателями – самая сложная работа. Вот здесь многие и отказываются идти в Думу»

Депутат Светлана Журова высказалась о работе спортсменов в Госдуме России.

«Работать с избирателями – самая сложная работа. Нужно разговаривать, ходить на встречи, а не просто быть депутатом и не работать.

Вот здесь многие спортсмены и отказываются идти в Думу, даже если они потенциально готовы по образованию и желанию.

Зачастую известным личностям лишний раз не хочется общаться с людьми и особенно решать их насущные проблемы. Потому что у известных людей и так все хорошо.

Не буду называть фамилии, но я знаю, что ряд спортсменов не избирались больше в Думу, потому что понимали, что они будут не то что обманывать людей, а для них непросто от постоянного общения.

Если вы думаете, что это легко – ошибаетесь. Особенно для мужчин, потому что женщины более социально адаптированы слушать проблемы людей, реагировать на них. Мужчинам намного тяжелее.

Когда ко мне приходили спортсмены и говорили, что им предлагают пойти в Думу, я рассказывала, как сейчас обстоят дела, как работать, что требуется. И они отвечали: «Если так, то, наверное, я не готов».

Многие после разговора со мной о работе Госдумы и фракции «Единой России» говорили, что не готовы к таким ограничениям. Нужно предоставлять декларацию о доходах твоих и семьи, вся страна об этом узнает.

Не все люди готовы быть открытыми. Наверняка у того же Дзюбы есть какая-нибудь недвижимость за границей, все это тоже может стать известно», – сказала Журова.

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